LANCEMENT DU CLUB DES BIENVENUTEURS Le Val-d’Ajol, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche

Qu’est-ce que c’est ? C’est un réseau d’habitants fiers de sa destination touristique “Les Vosges Secrètes” dont les objectifs sont

– Promouvoir la destination

– Faire parler du territoire

– Partager des expériences

Si vous êtes passionnés par votre territoire et souhaitez en devenir un fier ambassadeur, venez nous rencontrer ! Au programme de cette rencontre découverte de nos espaces, outils et services, mise en lumière de nos nouvelles brochures (guide des producteurs et brochure patrimoine), vivez avec nous le lancement de la saison de la randonnée, dégustation d’un produit du terroir…

Inscription au 03 29 62 23 70Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

58 Grande Rue

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est

L’événement LANCEMENT DU CLUB DES BIENVENUTEURS Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2024-03-27 par OT REMIREMONT