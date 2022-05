Lancement du catalogue de l’exposition « Modern Lovers » de Karina Bisch et Nicolas Chardon MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

Lancement du catalogue de l’exposition « Modern Lovers » de Karina Bisch et Nicolas Chardon

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le samedi 14 mai à 18:30

Lancement du catalogue de l’exposition « Modern Lovers » de Karina Bisch et Nicolas Chardon ——————————————————————————————- ### Une co-édition CONNOISSEURS et MAC VAL Rencontre avec Adriaan Mellegers (graphiste), Eliot Nasrallah (artiste et book designer) et Joana Neves (critique d’art, autrice et commissaire d’expositions), autour du catalogue de l’exposition « Modern Lovers ». Adriaan Mellegers est un graphiste basé à Amsterdam. Ses projets se concentrent dans le champ de l’art, de l’architecture et du design. Il enseigne également la typographie à l Royal Academy of Art, de La Haye. Eliot Nasrallah est un artiste et créateur de livres basé à Paris. Son travail se concentre principalement sur le matériel iconographique tel que la photographie, les archives, les documents et les questions connexes. Joana Neves est critique d’art, écrivaine et curatrice d’expositions d’art contemporain. Après avoir été directrice de la galerie d’art contemporain Chantal Crousel et schleicher+lange à Paris, période pendant laquelle elle a poursuivi son activité de curatrice indépendante et critique d’art, elle se consacre pleinement à ses projets d’exposition, d’écriture (pour divers catalogues monographiques et institutionnels et pour des publications comme Roven). Elle a contribué à plusieurs précédentes publications _consacrées à Karina Bisch._ _Exposition « Modern Lovers » de Karina Bisch et Nicolas Chardon_ [MAC VAL](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

Entrée libre

Rencontre avec Adriaan Mellegers, Eliot Nasrallah et Joana Neves, autour du catalogue de l’exposition « Modern Lovers ».de Karina Bisch et Nicolas Chardon

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:00:00