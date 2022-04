Lancement du Budget participactif 2022 Le kiosque Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Le Budget participatif cantepien revient pour une deuxième édition ! Le dépôt des projets sera ouvert du 1er au 31 mai. Avant le lancement officiel, l’équipe du BP vous propose une réunion d’information le jeudi 28 avril à 18h30 au Kiosque. Venez trouver des réponses à vos questions pour déposer votre projet. Pour toutes questions : [democratieparticipative@ville-chantepie.fr](mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr) [Accéder au site du Budget participatif](https://budget-participatifchantepie.fr/)

Entrée libre

Réunion d'information avant l'ouverture du dépôt de projet Le kiosque 10 avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

