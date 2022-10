Lancement du Bettelkelsch « Jardins de Bouxwiller », 23 octobre 2022, .

Lancement du Bettelkelsch « Jardins de Bouxwiller »



2022-10-23 16:30:00 – 2022-10-23

0 EUR Lancement du Bettelkelsch « Jardins de Bouxwiller » Finissage de l’exposition Inspiration Alsace Le dimanche 23 octobre, à 16h30, aura lieu, au Musée du Pays de Hanau, le lancement officiel du Bettelkelsch : « Jardins de Bouxwiller ». Fondatrice de la marque bleu kelsch®, Laurence Fritz, a choisi le Musée du Pays de Hanau, pour marquer le lancement commercial de son nouveau tissu, inspiré d’un kelsch ancien aux délicats motifs floraux. Utilisé dans le nord de l’Alsace, ce motif surprend par sa rareté et sa finesse. C’est ainsi que la nouvelle création de bleu kelsch® est nommé « Jardins de Bouxwiller », en hommage aux jardins princiers aménagés par le comte Jean René III de Hanau-Lichtenberg, au début du 18ème siècle à Bouxwiller. À l’occasion de cet événement, une vente se tiendra dans la boutique du Musée où l’on pourra retrouver, nappes, chemins de table, torchons, serviettes et tabliers. Exceptionnellement, pour l’occasion, le tissu sera également disponible à la vente au mètre. En présence de l’artisan d’art Rita Tataï, cet événement marquera également la fin de l’exposition Inspiration Alsace. Ce lancement s’inscrit dans la volonté du Musée de participer au soutien de la création textile contemporaine. Dans le cadre d’un chantier pluriannuel des collections, le Musée débute une campagne de traitement de plusieurs milliers de pièces textiles, comprenant notamment des éléments du costume régional. Le textile alsacien, linge de corps et linge de maison est un objet d’étude dont les contours et la place méritent d’être redéfinis au sein du corpus muséal. Ce patrimoine, marqueur du territoire, base de connaissances historiques, artistiques et socio-culturelles, constitue également une source d’inspiration pour la création contemporaine. Le Musée a à cœur d’entretenir un dialogue constant avec les artistes contemporains et l’artisanat local. À travers sa politique événementielle, le Musée participe à la diffusion du patrimoine alsacien et à l’avancée en matière de recherche textile. Il encourage la transmission des savoir-faire traditionnels autant que la création contemporaine. > Renseignements : 03 88 00 38 39 – contact@museedupaysdehanau.eu -www.museedupaysdehanau.eu > Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château, 67330 Bouxwiller

