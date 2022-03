Lancement du BEC (Budget Ecologique Citoyen) Lezoux Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Lezoux Puy-de-Dôme Lezoux Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme renouvelle son Budget Écologique Citoyen. Pourvu d’une enveloppe de 2 millions d’euros, le BEC a pour objectif d’accompagner et de financer des actions citoyennes en lien avec les enjeux de la transition écologique. mediatheque@ccdoreallier.fr +33 4 73 78 11 07 https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

