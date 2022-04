Lancement des marchés de la sécurité privée des JOP 2024 : des opportunités concrètes pour les entreprises ! Salle du Conseil de Plaine Commune Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

**2022 est une année tremplin dans l’organisation des Jeux de Paris 2024 avec près de la moitié des marchés lancés cette année, dont les marchés de la sécurité privée des Jeux.** A 2 ans des Jeux, le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 lance ses marchés pour la sécurité privée : au total, plus de 150 lots pour permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d’y répondre. Thomas Collomb, Directeur Délégué Sécurité de Paris 2024, viendra présenter les enjeux et les opportunités des marchés à toutes les entreprises.

Participation gratuite – Inscription obligatoire avant le 13/04

