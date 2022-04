Lancement des « kits famille » Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Petits et grands seront invités à parcourir le musée avec un kit d’activités ludiques à faire en famille tout au long de la visite. Le Musée d’Apt propose une exposition complète retraçant l’histoire de l’activité économique du Pays d’Apt au travers de ses spécialités : faïences, fruits confits et ocres qui en ont fait sa renommée. A travers l’histoire de l’époque industrielle, le musée présente les principaux aspects d’une véritable aventure qui, à travers les périodes de prospérité et de crise, continue, depuis le XVIII° siècle, de façonner l’histoire du pays et la vie de ses habitants. L’activité industrielle du Pays d’Apt se caractérise par la transformation des trois principales ressources naturelles de la région : l’ocre, pour fabriquer les pigments de couleur, l’argile pour les faïences et les céramiques architecturales, les cultures fruitières pour la fabrication des fruits confits. Autour de cette trilogie se sont également développées quelques activités annexes, comme la mécanique, l’extraction du soufre, la fabrication des emballages… A travers ses collections, le Musée de l’Aventure Industrielle conserve la mémoire du travail de toutes celles et tous ceux qui ont participé à la transformation des ressources de notre région. Le musée est installé dans une partie de l’ancienne usine de fruits confits Marliagues. Ce sont donc les mêmes murs qui ont jadis été le théâtre de cette aventure industrielle et humaine. Sur réservations ou au cours de visites guidées, vous pourrez également découvrir l’Annexe Apta Julia, un espace d’exposition et de médiation sur le thème de l’antiquité. Y sont présentés les objets phares des collections archéologiques issues du Pays d’Apt. https://www.facebook.com/museeapt http://www.apt.fr/-Les-musees-.html Saturday 14 May, 18:00 Sábado 14 mayo, 18:00 14 Place du Postel 84400 Apt 84400 Apt Provence-Alpes-Côte d’Azur

