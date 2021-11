Sens Sens Sens, Yonne Lancement des illuminations de Noël Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Lancement des illuminations de Noël Sens, 26 novembre 2021, Sens. Lancement des illuminations de Noël Sens

2021-11-26 17:30:00 – 2021-11-26

Sens Yonne EUR La ville de Sens s’illuminera des lumières de Noël ce vendredi 26 novembre.

