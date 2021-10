Gien Gien Gien Lancement des Illuminations de Noel Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Lancement des Illuminations de Noel Gien, 1 décembre 2021, Gien. Lancement des Illuminations de Noel

Gien, le mercredi 1 décembre à 15:45

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Gien lancera ses illuminations de Noël le 1er décembre place Leclerc à partir de 16H45 ! A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Gien lancera ses illuminations de Noël le 1er décembre place Leclerc à partir de 16H45 ! Gien Place Leclerc, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T15:45:00 2021-12-01T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien lieuville Gien Gien