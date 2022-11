Lancement des illuminations de Noël

2022-12-02 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-02 Pour célébrer le lancement des illuminations et la période des fêtes de fin d'année, la ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous donne rendez-vous sur l'avenue du Général de Gaulle.

