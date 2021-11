Lancement des festivités de Noël Sélestat, 26 novembre 2021, Sélestat.

Lancement des festivités de Noël Sélestat

2021-11-26 – 2021-11-26

Sélestat 67600

Pour le lancement des festivités, la Ville de Sélestat vous convie à un spectacle nocturne d’exception. L’horloger nous dévoile ses mystères, des machineries insolites, des automates danseurs et des engrenages fous ! Des étoiles plein les yeux, il nous raconte le Big Bang et la mécanique du temps, et du temps qui passe, de celui que l’on perd. Avec ses horloges célestes, il offre un ballet d’étoiles filantes pour enfin nous convaincre que le bonheur c’est tout de suite, ici et maintenant. La compagnie EliXir perpétue l’histoire des spectacles forains associant prouesses de cirque et curiosités. Pour cette création, une démarche particulière a été nécessaire pour la pyrotechnie de scène. De nouveaux effets mais aussi une mise en œuvre inédite ponctuent ce spectacle, avec la participation de toute l’équipe artistique d’EliXir, comédiens échassiers, illusionnistes, plasticiens…Spectacle suivi du lancement des festivités de Noël.

Lancement des festivités de Noël avec un spectacle nocturne d’exception

