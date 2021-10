Paris Institut national de recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement Paris Lancement des Assises de la Forêt et du Bois avec Julien Denormandie, Institut national de recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lancement des Assises de la Forêt et du Bois avec Julien Denormandie, Institut national de recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement, 19 octobre 2021, Paris. Lancement des Assises de la Forêt et du Bois avec Julien Denormandie,

Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, le mardi 19 octobre à 17:15

Lancement des Assises de la Forêt et du Bois avec Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) – Paris 7è – Note aux rédactions n°1548 Agnès Pannier-Runacher Institut national de recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T17:15:00 2021-10-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut national de recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement Adresse 75007 Paris Ville Paris lieuville Institut national de recherche pour l’Agriculture,l’Alimentation et l’Environnement Paris