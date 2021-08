Lancement & dédicace de la publication L’Egypte de Marcelle Baud (1890 – 1987), l’archéologie au féminin et en dessins. Musée Bargoin, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Musée Bargoin, le samedi 18 septembre à 10:00

Pionnière de l’égyptologie et femme engagée, Marcelle Baud (1890-1987) a emprunté un chemin peu commun, guidée par son talent et sa force de caractère. A travers elle et ses dessins, c’est toute une époque qui se raconte. Plus qu’un catalogue d’exposition, cette publication collective aborde tour à tour l’égyptologie française et belge, la place des femmes dans la discipline, le métier de copiste dans le contexte historique, politique et sociétal du début du XXe siècle. Visite libre. Gratuit/ tout public / port du masque obligatoire Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50

Entrée libre

Musée Bargoin 45, rue Ballainvilliers, 63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme



