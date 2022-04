Lancement de “Vers la liberté…”, en présence de l’auteure Lieu de mémoire, 14 mai 2022 18:00, Le Chambon-sur-Lignon.

Lancement de “Vers la Liberté… Itinéraire d’un enfant juifs pourchassé pendant la Seconde Guerre mondiale”, en présence de l’auteure-illustratrice Anne Douillet et de l’éditeur Jean-Paul Dolmazon.

Au cours de la soirée, les visiteurs pourront rencontrer et échanger avec Anne Douillet sur son travail de recherches et de créations pour ce nouvel album jeunesse.

Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes.

© Lieu de mémoire

Free entry Saturday 14 May, 18:00

The place of memory values the history and memory of the Second World War on the plateau Vivarais-Lignon where the inhabitants engaged in a resistance at the same time civil, spiritual and armed. They have taken in hundreds of refugees and saved many lives.

Place of Memory

Lanzamiento de “Hacia la Libertad… Itinerario de un niño judío perseguido durante la Segunda Guerra Mundial”, en presencia de la autora-ilustradora Anne Douillet y del editor Jean-Paul Dolmazon. Durante la noche, los visitantes podrán reunirse e intercambiar con Anne Douillet sobre su trabajo de investigación y de creaciones para este nuevo álbum juvenil.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 43400 Le Chambon-sur-Lignon Auvergne-Rhône-Alpes