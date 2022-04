Lancement de “Vers la liberté…”, en présence de l’auteure Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Lancement de “Vers la liberté…”, en présence de l’auteure Lieu de mémoire, 14 mai 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Lancement de “Vers la liberté…”, en présence de l’auteure

Lieu de mémoire, le samedi 14 mai à 18:00

Lancement de “Vers la Liberté… Itinéraire d’un enfant juifs pourchassé pendant la Seconde Guerre mondiale”, en présence de l’auteure-illustratrice Anne Douillet et de l’éditeur Jean-Paul Dolmazon. Au cours de la soirée, les visiteurs pourront rencontrer et échanger avec Anne Douillet sur son travail de recherches et de créations pour ce nouvel album jeunesse.

Entrée libre

Lancement de “Vers la liberté…”, le nouvel album jeunesse d’Anne Douillet Lieu de mémoire 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Lieu de mémoire Adresse 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Lancement de “Vers la liberté…”, en présence de l’auteure Lieu de mémoire 2022-05-14 was last modified: by Lancement de “Vers la liberté…”, en présence de l’auteure Lieu de mémoire Lieu de mémoire 14 mai 2022 Le Chambon-sur-Lignon Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire