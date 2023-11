Lancement de Sève N°2 Bar à Bulles Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La revue Sève fête la sortie de Sève n°2, la revue littéraire ! 30 contributeurs, un paysage de la création littéraire contemporaine

La soirée Sève (SWEAT) vous donne rendez-vous de 20h à 22h30 pour des lectures de textes inédits et une sélection musicale de Claude Violante.

20h-21h : lectures de textes inédits par des contributeurices de Sève n°2

21h-22h30 : Sélection musicale SWEAT par Claude Violante : Un grand voyage épidermique de la Martinique au Niger, sable dans le pantalon et secousses électriques au coccyx.

Sève est une revue littéraire annuelle qui assemble poésies, nouvelles, extraits de romans en cours, essais, entretiens et travaux de plasticiens. Sève est née de l’envie d’un lieu qui échappe aux compromis, aux arrangements. Une “zone d’autonomie temporaire”, qui tracerait par elle même son territoire, son paysage, ses relations, et inventerait sa langue. Ce territoire est devenu Sève. Elle s’est peuplée d’auteur.es, et maintenant de lecteur.ices. Sève est publiée par Sève Éditions, fondée par Vidya Narine.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/lancement-de-seve-n2/ https://fb.me/e/3kaOxu6nr https://fb.me/e/3kaOxu6nr

Sève