On ouvre le bal ! Après une année fantôme, presque irréelle, c’est désormais certain Le Couvent empilera pour une 4ème Saison, et cette année on ouvre le Bal ! Pour ce week end de lancement, ce sont les artistes résidents du Couvent qui investiront le terrain pour vous proposer 3 jours de programmation à travers tout le site. Performances, concerts, balades sonores, projections, ateliers enfants, oeuvres participatives, marché créateur.ices, fresques, visites… on a souhaité cette programmation ouverte et plurielle, révélatrice de la diversité des pratiques qui cohabitent ici toute l’année. On a également souhaité que ces 3 jours soient l’occasion de vous faire découvrir les espaces moins connus du grand public. En plus des oeuvres de la programmation dans les jardins, les résidents ouvriront leurs ateliers et des expositions investiront les bâtiments et l’ancienne Chapelle. De quoi papillonner au gré de vos déambulations… Ce week end de lancement marquera également la réouverture de la buvette et de la guinguette de restauration (assurée par @ALFalimentation). On en place une pour vous annoncer l’arrivée de notre propre cuvée sur la carte de la buvette, la « Cuvée du Couvent » (rouge, rosé et blanc) ; merci Vincent Duperray (artiste résident du Couvent @duflonflon) pour l’étiquette. Bref, on vous en dit pas plus, on se retrouve tou.te.s le 11 juin à 16h pour lancer la saison ! Et on le fera bien.. PROGRAMME: **VENDREDI 11.06** (16h / 22h30) 16h – Ouverture des expositions / Vernissages / Expositions intérieures (Installations, photographies, gravures, peintures, illustration, vidéos, design) Chinasky 1er, OLAB, Sourav Chatterjee, Melissa Streicher, uplightdown, Francesca Berselli, Vincent Duperray, Sophie Baillet, Harumi Textiles, Geoffrey Pauchard / Fresques extérieures Rish, Bobar, Dixit, Nefrit, Chloé Bernard, L’Oeuf au Plat, Chinasky 1er, Alfe, Boolbeny, Amina Bouajila et Rocky Velours, Gabrielle Fribourg. / Installations extérieures (Photographies, broderies, gravures) Stephane Bailby, Annabel Schenck Chatterjee, Jean Pierre Maero, Sophie Baillet, Vanessa Hiblot. / Exposition collective Jean Pierre Maero, Tina et Charly, Melanie Dupland, L’Oeuf au Plat, Bruno, Oriane, PH, Marta K, Madame Bambou, Vanessa Hiblot, Rish, Pascale Lecomte, Millie Dardenne, Boolbeny. (Fermeture des expositions intérieures : 22h) Concerts – 17h : Dj set ‘Knacki Minaj’ 18h30 : Balades sonores dans le quartier de la Belle de Mai. 3 sessions possibles : 18h30 / 19h30 / 20h. (Casque fourni. Rdv au portail du Couvent. 30’ min par session) 18h30 / 22h30 : Dj’s set IOT Records – ‘Probe1’, ‘Pilouman’ et ‘Mr Bonus’. Ateliers ouverts de 16h à 20h. SAMEDI 12.06 (12h / 22h30) 14h10 : Performance / Poésie de PH (pour petits et grands. 30’ min) 14h / 16h30 : Fresque participative de Marta K (parents / enfants). 18h30 : Balades sonores dans le quartier de la Belle de Mai. 3 sessions possibles : 18h30 / 19h30 / 20h. (Casque fourni. Rdv au portail du Couvent. 30’ min par session) Concerts – 16h / 18h : Concert de ‘Cuve’ (Chien Fer et Jordie). 19h / 22h30 : Dj set OLAB + Projections photographiques Projections nocturnes – 21h30 : Projections Courts Métrages Réalisateurices : Mélanie Dieter, Vanessa Hiblot, Bennie, Marie José Longue, Stéphanie Weerts. Ateliers ouverts de 12h à 20h. Fermeture des expositions intérieures : 20h. DIMANCHE (12h / 22h30) 12h / 20h : Marché de créateurices + Stands Flash Tatoo Créateurices : La Jungle, Marta K, La Fabrique Sauvage, Millie Dardenne, OLAB, Atelier Horizon, Zoubi Joubi, L’Oeuf au Plat, Amina Bouajila, Jean Pierre Maero, Madame Bambou, Gabrielle Fribourg, Takeshi Jonoo, uplightdown. Flash Tatoo assurés par Chloyeah, Rocky Velours et Bobar. 14h / 16h30 : Fresque participative de Marta K (parents / enfants). 14h / 17h : Atelier arts plastiques pour enfants mené par ‘Atelier Tangerine’. 16h : Performance de Sun Afrika, Imen et Alice Masa, habillée des créations de La Fabrique Sauvage, Boolbeny et Atelier Horizon (15’ min). 17h : Performance de Pamela Küche (30’ min). 17h40 : Performance cryptographique de Gaëtan Parseihian et Samuel Segura (50’ min). Projection nocturne – 21h15 : ‘Henri’ de Sarah et Clément Dorival (1h10) bande annonce : [https://vimeo.com/431402397](https://vimeo.com/431402397) Concerts – 16h / 22h30 : Dj set ‘Compares et Sons’. Fermeture des expositions intérieures : 20h – Visuel : Amina Bouajila [https://www.atelier-juxtapoz.fr](https://www.atelier-juxtapoz.fr) [https://www.instagram.com/duflonflon/](https://www.instagram.com/duflonflon/) [https://www.instagram.com/elodie.lascar/](https://www.instagram.com/elodie.lascar/) [https://www.instagram.com/amina_bouajila/](https://www.instagram.com/amina_bouajila/) [https://www.instagram.com/alf_alimentation/](https://www.instagram.com/alf_alimentation/) Adhésion pour la saison : 2€

