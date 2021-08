Lancement de saison : Pode Ser et Parcours Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 25 septembre 2021, Chantepie.

Lancement de saison ——————- **Double plateau dansé** **25 septembre 2021 à partir de 19h** **Complexe des Deux Ruisseaux – Gratuit** Pode Ser ——– **De et avec Leïla Ka** **Pièce chorégraphique, tout public** **RADICALEMENT MAGNIFIQUE** Lorsqu’on regarde au loin, derrière soi, on prend la mesure de ce que l’on a traversé, de ce et ceux qui nous ont sculpté, des paroles qui nous ont construit, on compte ceux qui nous accompagné et puis on s’étonne. On s’étonne de tout ce que l’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Une fille, une sœur, une élève, une conne, une vendeuse, une débutante, une femme, une timide, un profil, une voleuse, une meuf, la grosse, une blanche, une pro, une gestionnaire, une merde. Et lorsqu’on regarde là, juste devant soi, on compte tous ceux que l’on est aujourd’hui, on liste ceux qu’on devrait être ou rêveraient d’être encore, ainsi que tous les personnages dans lesquels on est disséminé. Et ça fait beaucoup. **Danseuse et combattante** Pode Ser est un solo percutant sur la difficulté d’être soi, sur les contradictions de l’être et des multiples identités qui se mêlent en nous. Jeune chorégraphe venue du hip-hop, Leïla Ka aborde la question des contradictions de l’être avec une force peu commune. Au premier abord on pourrait se dire que l’image hip-hop ne correspond guère à cette silhouette gracile. Pourtant, décidée et tranchante, elle y va, rageuse, et la voilà au combat. Engagée, elle entre dans l’arène lumineuse, et boxe. Elle affronte son propre corps et Schubert prête son opus 100 à ce combat rageur et troublant. Un instantané époustouflant de vérité, un uppercut d’émotion en seulement 15 minutes… [https://www.youtube.com/embed/ymEnq4YJabE](https://www.youtube.com/embed/ymEnq4YJabE) _Crédits :_ _Chorégraphie, interprétation : Leila Ka_ _Lumières : Laurent Fallot_ _Premier prix Solo tanz theater, Allemagne ; Premier prix solo dance contest, Pologne ; Prix de la chorégraphie, festival Cortoindanca, Italie ; Prix du public soloduo, Allemagne, Prix du meilleur solo, soloduo, Allemagne._ _Soutiens et coproductions : Espace Keraudy, La Becquée, Le flow, Iadu La vilette, Le Théâtre scène nationale, Micadanses_ Parcours – Compagnie Obosso ————————— **De et avec Ekilibro Noah** **Récit dansé** Parcours est le récit dansé d’un voyage vers l’inconnu. Celui de l’artiste ayant quitté son pays et les siens pour échapper à la précarité. C’est en conjuguant danses hip-hop et africaines qu’Ekilibro Noah figure son exil avec une grâce et une puissance indéniables. Noah Mgbélé Timothée dit Ekilibro est né au Cameroun où il se passionne tout d’abord pour le cirque puis pour la danse hip hop. Il se spécialise en breakdance et développe un style très personnel basé sur l’équilibre. [https://www.youtube.com/watch?v=5M6bUWX16FQ](https://www.youtube.com/watch?v=5M6bUWX16FQ) _Crédits :_ _Chorégraphie et interprétation : Ekilibro Noah_ _Musique : Peter Gundry, The Cinematic Orchestra, Paradiyac_ _Costumes : Laure Maheo_

Gratuit – réservation conseillée

Double plateau dansé

Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T21:00:00