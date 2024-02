LANCEMENT DE SAISON MÉMORIAL DE VERDUN Fleury-devant-Douaumont, samedi 17 février 2024.

Samedi

2024 sera une année riche en événements et en occasions de vivre l’Histoire au Mémorial de Verdun, dans les forts de Douaumont et de Vaux et sur le Champ de bataille de Verdun. Toute l’équipe du Mémorial de Verdun Champ de bataille est heureuse de vous accueillir pour vous présenter cette nouvelle saison pleine de nouveautés et de temps forts !

Cet événement gratuit est ouvert à toutes et à tous, n’hésitez pas à venir accompagné.

À l’issue de cette présentation, deux courts-métrages dédiés à l’histoire de la bataille de Verdun, réalisés par de jeunes étudiants, seront ensuite projetés. Les étudiants seront présents pour échanger sur leurs créations.

Venez découvrir tous nos événements prévus pour 2024, le tout dans une ambiance conviviale !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 16:30:00

1 Avenue du Corps Européen

Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est info@memorial-verdun.fr

