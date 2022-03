Lancement de saison au Domaine du Petit Bondieu Restigné, 1 avril 2022, Restigné.

Lancement de saison au Domaine du Petit Bondieu Restigné

2022-04-01 09:30:00 – 2022-04-02 18:00:00

Restigné Indre-et-Loire Restigné

Après plusieurs mois de travaux, nous avons le plaisir de vous inviter à notre lancement de saison 2022, afin de vous présenter officiellement l’extension de notre chai.

L’occasion de célébrer le retour du printemps et des beaux jours en bonne compagnie, goûter les nouveaux millésimes, réapprovisionner votre cave et découvrir notre nouvel outil de production.

Nous vous accueillerons les vendredi 1 et samedi 2 avril 2022 toute la journée de 9h30 à 18h.

En espérant vous retrouver nombreux, à très bientôt !

Jeu concours, visites, restauration sur place et glaces pour les petits et les grands.

Notre prochaine manifestation se tiendra les 2 et 3 juillet lors de nos traditionnelles portes ouvertes.

Après plusieurs mois de travaux, nous avons le plaisir de vous inviter à notre lancement de saison 2022, afin de vous présenter officiellement l’extension de notre chai.

L’occasion de célébrer le retour du printemps et des beaux jours en bonne compagnie, goûter les nouveaux millésimes…

thomaspichet@orange.fr +33 2 47 97 33 18 https://www.domainedupetitbondieu.com/

Après plusieurs mois de travaux, nous avons le plaisir de vous inviter à notre lancement de saison 2022, afin de vous présenter officiellement l’extension de notre chai.

L’occasion de célébrer le retour du printemps et des beaux jours en bonne compagnie, goûter les nouveaux millésimes, réapprovisionner votre cave et découvrir notre nouvel outil de production.

Nous vous accueillerons les vendredi 1 et samedi 2 avril 2022 toute la journée de 9h30 à 18h.

En espérant vous retrouver nombreux, à très bientôt !

Jeu concours, visites, restauration sur place et glaces pour les petits et les grands.

Notre prochaine manifestation se tiendra les 2 et 3 juillet lors de nos traditionnelles portes ouvertes.

Kazim Kreazim

Restigné

dernière mise à jour : 2022-03-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE