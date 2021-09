Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Lancement de saison 21/22 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, le jeudi 16 septembre à 19:00

Pour son ouverture de saison 2021/22, Les Folies françoises vous concoctent un évènement unique, dans un cadre d’exception. Au programme de cette soirée festive et conviviale, la découverte d’une saison 100% orléanaises, qui se déclinecomme une véritable promenade musicale à travers lamétropole, de septembre 21 à juin 2022. Le jeudi 16 septembre à 19h au MOBE, amis, abonnés,spectateurs & partenaires sont conviés à venir célébrer avectoute l’équipe des Folies françoises, le début de cette nouvelleannée culturelle qui s’annonce riche, passionnée &foisonnante !

Entrée gratuite sur réservation uniquement

Les Folies françoises vous concoctent une soirée exceptionnelle. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T22:00:00

