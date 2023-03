Lancement de saison 2023 Restigné Restigné Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Restigné

Lancement de saison 2023, 1 avril 2023, Restigné Restigné. Lancement de saison 2023 30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire

2023-04-01 – 2023-04-01 Restigné

Indre-et-Loire Restigné Le printemps est de retour ! Pour la deuxième année, nous vous proposons une animation pour célébrer le retour des beaux jours. Un événement exceptionnel, lors duquel vous pourrez découvrir le rosé 2022 et pétillant naturel 2022, déguster du chocolat, tout en sirotant un verre de Bourgueil et participer à l’assemblage d’une cuvée ! Le moment idéal pour choisir vos vins et chocolats pour Pâques. Restauration sur place

Programme :

– Crêpes et galettes par le Bolid’gourmand

– Dégustation et vente de chocolat

– Quiz des odeurs avec une bouteille à gagner Pour la première fois, nous vous mettons à contribution pour nous aider à sélectionner le meilleur assemblage 2022 !

Découvrez différents assemblages et choisissez votre coup de cœur. Le printemps est de retour ! Pour la deuxième année, nous vous proposons une animation pour célébrer le retour des beaux jours. Un événement exceptionnel, lors duquel vous pourrez découvrir le rosé 2022 et pétillant naturel 2022, déguster du chocolat, tout en sirotant un verre de Bourgueil. thomaspichet@orange.fr +33 2 47 97 33 18 https://www.domainedupetitbondieu.com/ @gettysignature

Restigné

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Restigné Autres Lieu Restigné Adresse 30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire Ville Restigné Restigné Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Restigné

Restigné Restigné Restigné Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/restigne restigne/

Lancement de saison 2023 2023-04-01 was last modified: by Lancement de saison 2023 Restigné 1 avril 2023 30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire Indre-et-Loire Restigné

Restigné Restigné Indre-et-Loire