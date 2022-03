Lancement de saison 2022 – -30% sur les croisières Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Par exemple, le bateau Belle Epoque « Savoie » vous emmènera jusqu’à Yvoire depuis Genève. Et pour une expérience parfaite, réservez une table au milieu du lac : notre restaurateur Café Léman vous accueillera à bord avec un menu spécial. Profitez du week-end de Pâques pour vous évadez sur le lac.

– 30% sur toutes les croisières (transport uniquement, non cumulable avec d’autres réductions)

Afin de célébrer le retour des bateaux à vapeur sur le Léman, profitez de -30% sur les croisières (transport uniquement non cumulable avec d'autres réductions) du 15 au 18 avril 2022.

