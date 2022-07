lancement de Places en fêtes, 6 juillet 2022, .

lancement de Places en fêtes



2022-07-06 18:00:00 – 2022-07-06

Lancement de Places en fête

le mercredi 6 juillet à 18h – place Mirabeau

avec Frank Ciup pour son spectacle «Le piano saltimbanque»

Dans l’esprit du théâtre ambulant de Molière, une scène mobile en bois avec le

magnifique immense piano de concert BECHSTEIN sur sa remorque !

Franck Ciup, pianiste compositeur arrangeur, créateur d’émotions, réinvente « Le

piano saltimbanque » concept humaniste voulu par le compositeur virtuose, Franz

Liszt au 19ème siècle dont l’objectif est de déplacer la culture, hors de ses murs

habituels, à la rencontre des populations « empêchées ».

Franck Ciup prend le micro, et raconte l’histoire des œuvres et du piano, entre

humour, convivialité et émotions, entrecoupée par un programme ludique de

musiques de Films célèbres, Chansons populaires, Grands airs classique

Lancement de Places en fête

le mercredi 6 juillet à 18h – place Mirabeau

avec Frank Ciup pour son spectacle «Le piano saltimbanque»

Lancement de Places en fête

le mercredi 6 juillet à 18h – place Mirabeau

avec Frank Ciup pour son spectacle «Le piano saltimbanque»

Dans l’esprit du théâtre ambulant de Molière, une scène mobile en bois avec le

magnifique immense piano de concert BECHSTEIN sur sa remorque !

Franck Ciup, pianiste compositeur arrangeur, créateur d’émotions, réinvente « Le

piano saltimbanque » concept humaniste voulu par le compositeur virtuose, Franz

Liszt au 19ème siècle dont l’objectif est de déplacer la culture, hors de ses murs

habituels, à la rencontre des populations « empêchées ».

Franck Ciup prend le micro, et raconte l’histoire des œuvres et du piano, entre

humour, convivialité et émotions, entrecoupée par un programme ludique de

musiques de Films célèbres, Chansons populaires, Grands airs classique

mairie de Chinon

dernière mise à jour : 2022-06-30 par