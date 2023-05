Lancement de notre grainothèque à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Lancement de notre grainothèque à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

A l’occasion de la manifestation « Rendez-vous aux jardins », la bibliothèque Andrée Chedid propose le lancement de sa grainothèque. Le samedi 3 juin de 10h à 18h, proposez graines et boutures selon le principe du troc. Petite originalité dans notre bibliothèque…Notre grainothèque est ambulante ! Entrée libre Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

©Charlotte Gastaut Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lancement de notre grainothèque à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 2023-06-03 was last modified: by Lancement de notre grainothèque à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 3 juin 2023 Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris

Paris Paris