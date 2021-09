Lancement de l’opération Ramène ta boite Centre ville Les Lilas / Pantin, 15 septembre 2021, Les Lilas.

Le 15 septembre, l’équipe de Coopaname vous propose un stand sur l marché des Lilas pour vous initier au zéro déchet et vous présenter l’opération “Ramèn ta boite”. Du 15 sept à fin décembre, les commerçants des villes de Pantin et Les Lilas participent à l’opération “Ramène ta boite” organisée par Est Ensemble et Coopaname. Demandez votre écocarte de fidélité auprès de vos commerces de bouche (traiteur, boucherie, boulangerie, poissonnerie…) et à chaque fois que vous ferez vos courses avec vos contenants (boites, bocaux), vous cumulerez des points de fidélilté pour obtenir un lot. C’est une manière ludique de diminuer l’usage de boites plastiques jetables et de changer vos habitudes de consommation !

participation libre

Découvrez l’opération “Ramène ta boite” et le zéro déchet sur le stand du marché des Lilas

Centre ville Les Lilas / Pantin rue de paris les lilas Les Lilas Paris Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T12:00:00