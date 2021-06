Lancement de l’opération Jardins Ouverts à Soisy-sous-Montmorency Jardins familiaux du Trou du Loup, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montmorency.

Lancement de l’opération Jardins Ouverts à Soisy-sous-Montmorency

Jardins familiaux du Trou du Loup, le samedi 3 juillet à 10:00

### Lancement de l’opération Jardins Ouverts à Soisy-sous-Montmorency – Samedi 3 Juillet 2021 À l’occasion de la 5ème édition de Jardins Ouverts en Île-de-France, Soisy-sous-Montmorency, ville 4 fleurs, vous ouvre les portes de ses jardins familiaux du Trou du Loup, en partenariat avec l’association Les Jardiniers de Soisy-sous-Montmorency, l’association Les Sources, la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et le Syndicat Émeraude. **Programme du 3 juillet :** **Association Les Sources : Rallye Biodiversité enfants et atelier Land art.** * L’association Les Sources propose aux enfants de partir à l’aventure pour découvrir la Biodiversité. 10 places sont à réserver, sur inscriptions à l’adresse suivante : [[techniques@soisy-sous-montmorency.fr](mailto:techniques@soisy-sous-montmorency.fr)](mailto:techniques@soisy-sous-montmorency.fr). N’hésitez pas à contacter l’association pour plus de renseignements. * En parallèle, l’Association propose également un atelier d’initiation au land art, pour découvrir la nature autrement et stimuler sa créativité. **Association Les Jardiniers de Soisy-sous-Montmorency : Atelier pratiques de jardinage** * L’association Les Jardiniers de Soisy-sous-Montmorency propose différents ateliers pour s’initier aux techniques de jardinage tout au long de l’été. Pour le lancement de l’opération, il s’agira d’un atelier de taille en vert d’arbres fruitiers (pommiers et poiriers). **Communauté d’Agglomération Plaine Vallée : Présentation et échanges autour du Plan Climat Air Énergie Territorial** * L’équipe de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée propose une présentation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), des discussions autour de ses différentes thématiques, et vous permet de participer à la vie citoyenne du territoire en mettant à disposition un questionnaire de consultation publique sur les questions climatiques et environnementales dans le cadre du PCAET. **Syndicat Émeraude : Sensibilisation au zéro déchet.** * Le Syndicat Émeraude, en charge de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire, propose des discussions autour du zéro déchet, en s’appuyant sur la présentation d’objets du quotidien, de ressources pour approfondir le sujet, etc. Des composteurs seront également proposés à la vente au public.

Veuillez s’il vous plaît respecter les gestes barrières. L’entrée est libre et gratuite pour le 3 juillet, excepté pour le Rallye Biodiversité et l’Atelier « Un air de famille », limités à 6 places. N’hésitez pas à vous y inscrire via l’adresse indiquée.

Différents acteurs du territoire proposent d’explorer des sujets variés au travers d’ateliers et discussions : Biodiversité, Techniques de jardinage, Climat, Plan Climat Air Énergie, Zéro déchet, etc.

Jardins familiaux du Trou du Loup Rue de Pontoise 95230 Soisy-sous-Montmorency Montmorency Val-d’Oise



2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:00:00