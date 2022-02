Lancement de l’expostion “Dans la Gueule du Loup” Clohars-Carnoët, 5 mars 2022, Clohars-Carnoët.

Lancement de l’expostion “Dans la Gueule du Loup” Clohars-Carnoët

2022-03-05 – 2022-03-05

Clohars-Carnoët Finistère

Rendez-vous pour le lancement de l’exposition ” Dans la Gueule du Loup”, d’Elodie Cariou, Klervi Bourseul, Laëtitia- May Le Guélaff avec en ouverture une lecture du poète en résidence Tom Buron.

Il est né en 1992 dans l’Essonne. Il est l’auteur de l’épopée ivre Marquis Minuit, parue au Castor Astral en 2021 et finaliste du Prix Apollinaire Découverte, mais aussi de la trilogie Nadirs, parue chez Maelström entre 2016 et 2019. Il a par ailleurs publié poèmes, nouvelles et traductions dans de nombreuses revues et anthologies francophones anglophones. Marqué notamment par le free jazz, il présente régulièrement ses textes sur scène lors de concerts-lectures, accompagne de musiciens de différents horizons.

Clohars-Carnoët

