du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée Jean-Jacques Rousseau

La nature, au coeur de la philosophie rousseauiste, est aussi la source d’inspiration de Michaël Cailloux, artiste contemporain à la renommée internationale. Ses oeuvres colorées, peuplées d’animaux évoluant dans une flore luxuriante, interrogent sur la beauté fragile et la préciosité de la biodiversité, actuellement en danger avec le changement climatique. Un parcours ludique est proposé dans le jardin.

Exposition au rez-de-chaussée et dans le jardin sur visite libre.

Les Rendez-vous aux jardins seront l’occasion d’inaugurer l’exposition Merveilleuses Rêveries. Carte blanche à Michaël Cailloux : l’univers onirique de l’artiste séduira petits et grands ! Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques Rousseau 95160 Montmorency Montmorency Val-d’Oise

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

