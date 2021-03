Palaiseau Université Paris-Saclay - The Design Spot Essonne, Palaiseau Lancement de l’édition 2021 du Doctorial Camp ! Université Paris-Saclay – The Design Spot Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Lancement de l’édition 2021 du Doctorial Camp ! Université Paris-Saclay – The Design Spot, 3 mars 2021-3 mars 2021, Palaiseau. Lancement de l’édition 2021 du Doctorial Camp !

Université Paris-Saclay – The Design Spot, le mercredi 3 mars à 09:00

### Vous avez la fibre entrepreneuriale et souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet ? ### Vous avez l’esprit d’entreprendre, et aimeriez tester et découvrir des concepts et méthodes pour les appliquer à de futurs projets ? **Suivez la formation du Doctorial Camp et maîtrisez les leviers de la création d’entreprise !** **Le Doctorial Camp c’est :** * 3 jours de formation intensifs sur un projet entrepreneurial ;

* une vingtaine de doctorants composant des équipes aux profils variés ;

* un jury de professionnels devant lequel les doctorants devront défendre leur projet. **Au programme :** * une introduction aux méthodes du design thinking et du Lean Startup ;

* un accès au FabLab ;

* un encadrement par une équipe de mentors : formateurs, designers, industriels, investisseurs, entrepreneurs et start-upers. **Informations pratiques :** Les 3 journées du 17 au 19 mai 2021, auront lieu au Design Spot et au WAI de Massy. Une rencontre « Ice Breaker » est organisée le mardi 4 mai de 16h30 à 18h30 (en ligne). La session est dispensée en français. **Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du parcours des Doctor’Preneuriales** : [[https://www.universite-paris-saclay.fr/parcours-les-doctorpreneuriales](https://www.universite-paris-saclay.fr/parcours-les-doctorpreneuriales)](https://www.universite-paris-saclay.fr/parcours-les-doctorpreneuriales) I**nscriptions : via la** [**plateforme ADUM**](https://www.adum.fr/psaclay/formations.pl?mat=299272)**.** Date de clôture des inscriptions : le mardi 6 avril 2021.

Sur inscription

Doctorants, venez tenter l’aventure entrepreneuriale, seul ou en équipe avec le Doctorial Camp du parcours Doctor’Preneuriales ! Université Paris-Saclay – The Design Spot 8 avenue de la Vauve – Palaiseau Palaiseau Lozère Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Université Paris-Saclay - The Design Spot Adresse 8 avenue de la Vauve - Palaiseau Ville Palaiseau