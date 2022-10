Lancement de l’Automne des Chefs de la Vallée de Munster

2022-10-18 17:00:00 – 2022-10-18 20:00:00 8 chefs restaurateurs et pâtissiers de la Vallée de Munster pour la première édition de l’Automne des Chefs lors du lancement le mardi 18 octobre sur la Place du Marché, de 17h à 20h. Les chefs restaurateurs participants sont : – Thony Billon – La Verte Vallée à Munster – Ernest Benz – La Perle des Vosges à Muhlbach sur Munster – Marie Dischinger – La Table des Malker à Munster – Patrick Kempf – L’Auberge du Tanet Seestaedtlé à Soultzeren – Olivier Lamard – L’Olivier à Munster – Joël Jamm – Le Raisin d’or à Zimmerbach – Willy Fritsch – La Pâtisserie Willy à Munster – Olivier Krieg – L’Enfariné à Munster Au programme : – Dégustations de bouchées concoctées par les chefs participants à base de produits locaux – Cookshow en direct réalisé par le chef Alexis Albrecht – Marché de producteurs et artisans locaux Des menus à base de produits locaux seront ensuite proposés dans les restaurants participants jusqu’au 31 octobre. Dégustations de bouchées concoctées par les chefs participants à base de produits locaux, cookshow en direct réalisé par le chef Alexis Albrecht, marché de producteurs et artisans locaux. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

