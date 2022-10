Lancement de l’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté ! / CINÉ-CONF’ Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Dijon

Lancement de l’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté ! / CINÉ-CONF’ Dijon, 15 octobre 2022, Dijon. Lancement de l’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté ! / CINÉ-CONF’

6 Bd Gabriel Amphi Ampère Dijon Cte-d’Or Amphi Ampère 6 Bd Gabriel

2022-10-15 16:00:00 – 2022-10-15 18:00:00

Amphi Ampère 6 Bd Gabriel

Dijon

Cte-d’Or EUR 0 0 Découvrez la formidable diversité des libellules de Bourgogne-Franche-Comté : l’association BFC Nature vous propose une Cine-conf’ le 15 octobre de 16h à 18h – Amphithéâtre Ampère, Bâtiment Gabriel de l’Université de Bourgogne : Au programme de cette soirée : – La Projection du film « L’appel des libellules » (52 min) de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (produit par Mauvaises Graines – CEN Aquitaine – La Salamandre)

– Une présentation du nouvel atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté

– Un temps d’échanges pour répondre à toutes vos questions ! Un évènement présenté en partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté-Observatoire régional des Invertébrés et l’OPIE Franche-Comté. https://www.fetedelascience.fr/cine-conf-les-libellules-de-bourgogne-franche-comte Amphi Ampère 6 Bd Gabriel Dijon

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Cte-d'Or Amphi Ampère 6 Bd Gabriel Ville Dijon lieuville Amphi Ampère 6 Bd Gabriel Dijon Departement Cte-d'Or

Dijon Dijon Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Lancement de l’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté ! / CINÉ-CONF’ Dijon 2022-10-15 was last modified: by Lancement de l’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté ! / CINÉ-CONF’ Dijon Dijon 15 octobre 2022 6 Bd Gabriel Amphi Ampère Dijon Cte-d'Or Cte-d'Or Dijon

Dijon Cte-d'Or