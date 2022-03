Lancement de l’Atlas de la biodiversité Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Les Castanéennes et Castanéens sont invités à une réunion de lancement de l’atlas de la biodiversité, en collaboration avec le Sicoval et les différents partenaires : Couleurs en herbe, Ressources, Sève de Cocagne, Arbres et Paysages d’Autan, Nature en Occitanie, Ecotone. Cette soirée sera l’occasion d’échanger autour de la biodiversité, de vous présenter les différents actions à venir et de découvrir le dispositif de participation à l’inventaire de la biodiversité. En collaboration avec le Sicoval, la ville recherche des habitant.es volontaires pour s’initier à la reconnaissance des plantes afin de participer au recensement de la flore du territoire castanéen Réunion publique de lancement de l’Atlas de la biodiversité Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

