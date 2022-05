Lancement de l’appel à projet Initiative pour la solidarité internationale France

le mercredi 11 mai à 08:00

[https://www.fonjep.org/content/jeunesse-et-solidarite-internationale-ouverture-des-depots-isi-et-jsi-vvvsi](https://www.fonjep.org/content/jeunesse-et-solidarite-internationale-ouverture-des-depots-isi-et-jsi-vvvsi) La prochaine session de dépôt ISI arrive bientôt ! A partir du vendredi 25 mars et jusqu’au mercredi 11 mai à midi, les associations pourront à nouveau déposer un dossier sur l’appel à projet Initiative à la Solidarité Internationale (ISI). Les actions proposées pourront se dérouler entre le 01er octobre 2022 et le 31 mars 2023. Le dispositif ISI, désormais pérennisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, suivra à partir de 2023 un nouveau calendrier, rapproché des dispositifs JSI/VVVSI. Toutes les informations sur ce nouvel appel à projets seront publiées sur le site du Fonjep dans la rubrique ISI d’ici l’ouverture du dépôt, le vendredi 25 mars. En parallèle : La session de dépôt pour les projets JSI-VVVSI de l’automne est ouverte ! Le JSI-VVVSI vient d’ouvrir sa nouvelle session de dépôt, pour des projets qui se réaliseront entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. Les associations qui souhaitent faire soutenir un projet collectif de mobilité jeunesse de courte durée, réalisé en partenariat avec un groupe de jeunes à l’étranger sont invitées à candidater. Soutenir les échanges interculturels et l’engagement des jeunes dans des projets de solidarité internationale. France France

