Lancement de l’année Paulin Enfert, fondateur du patronage Saint Joseph, créateur de la Mie de Pain, paroissien de Sainte Anne de la Butte aux Cailles. * 18h30 : messe célébrée par le père Pascal Nègre, délégué de l’archevêque de Paris * 19h30 : inauguration de l’exposition “Sainte Anne de la Butte aux Cailles, la paroisse de Paulin Enfert le serviteur de Dieu (1853-1922)” dans l’église * 20h30 : conférence de Catherine Prade, chartiste, postulatrice de la cause de béatification de Paulin Enfert Evénements pour le lancement de l’année Paulin Enfert, créteur de la Mie de Pain Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Paris Paris

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T22:30:00

