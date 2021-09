Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Lancement de la sélection Du 9 sous la couv 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Lancement de la sélection Du 9 sous la couv 2021 Médiathèque José Cabanis, 20 octobre 2021, Toulouse. Lancement de la sélection Du 9 sous la couv 2021

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 20 octobre à 15:00

Mercredi 20 octobre à 15h Pour ne rien rater de nos coups de cœurs culturels (roman, BD, mangas, jeux vidéo et jeux de société), découvrez la nouvelle édition de notre sélection annuelle Du 9 sous la couv à destination des ado et des jeunes adultes. Rencontre-dédicaces avec les auteurs, Manu Causse et Rachel Corenblit, pour leurs derniers romans dans (de ?) la collection « Court toujours » des éditions Nathan et Noémie, l'autrice-illustratrice de la BD De l'importance du poil de nez lors du lancement de la sélection le sur le pôle Intermezzo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T17:00:00

