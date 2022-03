Lancement de la saison estivale de l’Office de Tourisme d’Argentan Intercom Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Lancement de la saison estivale de l’Office de Tourisme d’Argentan Intercom Argentan, 24 juin 2022, Argentan. Lancement de la saison estivale de l’Office de Tourisme d’Argentan Intercom Argentan

2022-06-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-24 21:20:00 21:20:00

Argentan Orne Visite guidée en déambulation dans les rues d’Argentan avec la batucada du Conservatoire Intercommunal d’Argentan.

En fin de balade, avec votre pique-nique nous vous proposons dans le parc de la Forêt-Normande une pause musicale Gratuit Visite guidée en déambulation dans les rues d’Argentan avec la batucada du Conservatoire Intercommunal d’Argentan.

En fin de balade, avec votre pique-nique nous vous proposons dans le parc de la Forêt-Normande une pause musicale Gratuit Visite guidée en déambulation dans les rues d’Argentan avec la batucada du Conservatoire Intercommunal d’Argentan.

En fin de balade, avec votre pique-nique nous vous proposons dans le parc de la Forêt-Normande une pause musicale Gratuit Argentan

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Ville Argentan lieuville Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Lancement de la saison estivale de l’Office de Tourisme d’Argentan Intercom Argentan 2022-06-24 was last modified: by Lancement de la saison estivale de l’Office de Tourisme d’Argentan Intercom Argentan Argentan 24 juin 2022 argentan Orne

Argentan Orne