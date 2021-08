Lancement de la saison culturelle Parc Sourreil, 10 septembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Lancement de la saison culturelle

Parc Sourreil, le vendredi 10 septembre à 19:00

C’est parti : on redémarre et on y croit… Pour de bon cette fois ! Sans rien oublier de ce que nous avons vécu, nous recommençons à nous projeter vers l’avenir. C’est vital de pouvoir se projeter. Essentiel de s’évader aussi… Et de s’envoler, pourquoi pas ! Encore plus • Compagnie toi d’abord [19 h 30] ———————————————– ### Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur de sapin. Deux gars qui rêvent de s’envoler. Ces deux gars, ces deux acrobates doués de maladresse deviennent les ambassadeurs de toute l’assemblée. Ils ont la prétention de réaliser un vieux rêve, ils osent y croire. S’ils s’envolent, tout le monde s’envole. Concert sauvage Toto et les sauvages [20 h 30] ———————————————— ### Toto et les Sauvages est une chorale Hippie Pop dans laquelle les voix s’harmonisent, se répondent, racontent des histoires et vibrent en chœur, ou en solo. La musique de « Toto et les Sauvages » est une invitation à la réflexion et au lâcher prise, à la poésie et à la danse : une énergie contagieuse et bénéfique ! + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • gratuit • Apéritif dînatoire

Clowns et musique du monde

Parc Sourreil chemin de leysotte, 33140, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



