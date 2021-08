Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens, Gironde Lancement de la saison culturelle Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Médiathèque François Mitterrand, le vendredi 3 septembre à 19:30 Entrée libre, Pass sanitaire obligatoire

Retrouvons-nous pour un moment festif. Une présentation des animations de la saison sera suivie d’un concert du très festif groupe Do It Again, de Maxime Sarrat, en plein air devant la médiathèque. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

2021-09-03T19:30:00 2021-09-03T22:00:00

