Saint-Louis-de-Montferrand Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Lancement de la saison culturelle du SIVOC “Presqu’île en pages” Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Louis-de-Montferrand

Lancement de la saison culturelle du SIVOC “Presqu’île en pages” Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand, 26 septembre 2021, Saint-Louis-de-Montferrand. Lancement de la saison culturelle du SIVOC “Presqu’île en pages”

Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand, le dimanche 26 septembre à 15:00

Le sivoc vous invite au lancement de sa saison culturelle le dimanche 26 septembre de 15h à 18h avec au programme des animations, ateliers, expositions puis un bal intergénérationnel et enfin un apéritif offert par le Sivoc et la commune de St Louis de Montferrand. + d’infos au 05 57 80 81 78 Qu’est ce que le SIVOC : c’est un syndicat intercommunal à vocation culturelle. Des manifestations sont proposées par les médiathèques de chaque commune membre : spectacles, lectures, théâtre, musique, contes et rencontres sont ainsi organisées sur toute la Presqu’Île. Le SIVOC réunit 7 communes de la presqu’île : Ambarès-et-Lagrave – Ambès – Bassens – Carbon-Blanc – Saint-Loubès – Saint Louis de Montferrand – Saint Vincent de Paul. En mutualisant les moyens des communes membres, il permet de proposer un programme culturel riche et varié. lancement saison culturelle Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand saint louis de montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Autres Lieu Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand Adresse saint louis de montferrand Ville Saint-Louis-de-Montferrand lieuville Place de la mairie à Saint Louis de Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand