Lancement de la revue F comme fièr·e·s Librairie Comment dire (Rennes, Ille et Vilaine) Rennes, mercredi 20 mars 2024.

L’Imprimerie Nocturne a le plaisir d’être accueillie par la librairie Comment dire pour le lancement de sa quatrième revue papier thématique, F comme fièr·e·s numéro 2 ! Un volume de 64 pages pour explorer les féminismes, avec des portraits dessinés, des rencontres photographiées, une exploration du merveilleux monde des muscles, un dossier Safe party, un questionnaire, des jeux, et bien sûr, des sélections de livres.

Venez nous rencontrer pour un moment apéritif, avec une roue de la fortune pour découvrir quelle féministe vous êtes !

Infos pratiques

Librairie Comment dire, 5 rue Jules Simon, Rennes.

Entrée libre.

