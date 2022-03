LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE L’USAGE DU SOL Maison des étudiants, 5 avril 2022, Besançon.

LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE L’USAGE DU SOL

Maison des étudiants, le mardi 5 avril à 11:30

Pour faire connaissance avec Léna Fauvernier, diplômée d’État en Architecture et urbaniste, membre du Bruit de la conversation et lauréate mandataire de la résidence d’Architecture L’usage du sol accompagnée de Virgile Ricart, formateur, accompagnateur et concepteur de paysages nourriciers Et rencontrer l’ensemble des acteurs (étudiants, personnel de l’université, enseignants-chercheurs, BIATSS, habitants, concepteurs, maîtres d’ouvrages et autres acteurs locaux…) et recouvrir l’ensemble des usages du site.

Entrée libre

Rencontre avec les résidents

Maison des étudiants 36 avenue de l’observatoire 25000 Besançon Besançon Montrapon Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T11:30:00 2022-04-05T12:00:00