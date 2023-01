Lancement de la nouvelle Résidence d’artistes aux Ateliers des Arques Les Arques, 28 mars 2023, Les Arques Les Arques.

Lancement de la nouvelle Résidence d’artistes aux Ateliers des Arques

Salle de la Mairie Les Arques Lot

2023-03-28 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-28

Les Arques

Lot

Les Arques

Cette année, c’est Emmanuel Tibloux, directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, qui assurera la direction artistique de la 32ème résidence d’artistes aux Arques., intitulée “Quelque chose ici va venir”.

Les artistes et designers, Romain Gandolphe, Jean-Sébastien Lagrange, Sabine Mirlesse, Anna Saint-Pierre, Nicolas Verschaeve et Samuel Vermeil seront en résidence cette année.

Cette rencontre, conçue comme un moment d’échange entre les artistes et le public permet aux uns et aux autres de se découvrir et aux artistes de solliciter les habitants des Arques, toujours très enclins à participer à la résidence, pour divers conseils, demandes (utilisation d’espaces privés …)

Les échanges se poursuivront autour d’un apéritif convivial au Presbytère.

Les Ateliers des Arques, résidence d’artistes, accueille depuis 1988 des artistes plasticiens dans le village des Arques, au cœur du milieu rural. Le passage régulier et renouvelé d’artistes résidant dans le village crée un climat propice aux rencontres et aux expérimentations artistiques.

Cette soirée de lancement inaugure officiellement la résidence ; les directeurs artistiques accompagnés des artistes viennent se présenter aux habitants et aux principaux acteurs du territoire. Ils présentent le projet artistique de la résidence, les pratiques de chacun, ils évoquent les premières idées de travail …

©Les Ateliers des Arques

Les Arques

dernière mise à jour : 2023-01-23 par