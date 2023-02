Lancement de la Marche des Nez parvis des droits de l’homme, 14 mars 2023, Paris.

Le mardi 14 mars 2023

de 18h30 à 19h45

. gratuit

L’association Clowns Sans Frontières France organise une marche engagée dans toute la France pour défendre le Droit à l’enfance et à l’émerveillement. Pour le lancement à Paris, plusieurs spectacles et concerts seront joués.

Plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde en 2022, c’est 10% de plus qu’en 2021*. 41% de ces millions de personnes déracinées sont des enfants. Ces déplacements génèrent de l’anxiété, des souffrances et conduisent les enfants à devenir adulte précocement.

« Depuis 30 ans, nous jouons nos spectacles et menons des ateliers artistiques auprès de populations déplacées et/ou fragilisées. Nous avons joué plus de 2 500 spectacles depuis notre création. Nous savons que le spectacle vivant suscite l’émerveillement et créé un refuge imaginaire indispensable à la construction de chaque être humain, surtout les enfants. » Noémie Vandecasteele, Déléguée générale de Clowns Sans Frontières.

Pourquoi la Marche des Nez ?

1/ Défendre l’accès au spectacle vivant comme un droit essentiel y compris dans les contextes de conflits ou de crises humanitaires.

2/ Soutenir que l’accès au spectacle vivant et sa pratique participent à l’effectivité des droits culturels et des droits de l’enfant.

3/ Proclamer le Droit à l’Enfance pour tous, enfants et adultes du monde.

Un grand spectacle pour lancer la Marche des Nez

1/ Lancement de la marche sur le Parvis des droits de l’Homme avec du spectacle vivant pour tous

(en partenariat avec Chaillot – Théâtre National de la Danse).

2/ La marche se déroulera sur toute la France : 45 étapes de mars à octobre.

3/ La clôture de la marche se fera sur Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris avec la remise du Manifeste sur le droit à l’enfance à l’Unicef.

parvis des droits de l’homme 56 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

Contact : https://clowns-sans-frontieres-france.org/nos-actions/nos-actions-de-sensibilisation/la-marche-des-nez/ https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance/?locale=fr_FR https://clowns-sans-frontieres-france.org/nos-actions/nos-actions-de-sensibilisation/la-marche-des-nez/

Les agitateurs publics Marche des Nez