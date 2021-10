Paris Médiathèque Hélène Berr île de France, Paris Lancement de la grainothèque Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 10h30 à 11h30

Le samedi 23 octobre 2021

de 15h à 17h

gratuit

La médiathèque rejoint les autres bibliothèques du réseau qui disposent déjà d’une grainothèque : elle permet l’échange continu de graines de fleurs, de fruits et de légumes hors du système marchand et reste basée sur le mode du troc. Pour le lancement de sa grainothèque, l’équipe de la médiathèque vous convie à une journée festive riche d’activités : De 10 h 30 à 11 h 30 : Histoires à planter Pour les 4 – 7 ans Réservation sur place le jour-même De 15 à 17 h : 3 ateliers en continu et en simultané – Pliage d’enveloppe à graine – Jeux écolos – Mini atelier Zéro déchet : Fabrique ta maison à papillons Entrée libre pour tous les ateliers dans la limite des places disponibles Public familial (parents et enfants) Animations -> Autre animation Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Nation (lignes 1, 2, 6, 9) Daumesnil (lignes 6, 8) Bel-Air (ligne 6) Bus 29, 46, 64, 71 Nation (RER A)

Contact :Médiathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/

