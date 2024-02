Lancement de la commémoration du 80e anniversaire du 13 aout 1944 TOUROUVRE Tourouvre au Perche, samedi 29 juin 2024.

Lancement de la commémoration du 80e anniversaire du 13 aout 1944 TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

Il y a 80 ans, le dimanche 13 août 1944, la commune de Tourouvre connaissait l’épisode le plus tragique de son histoire :18 morts, 9 blessés, 57 maisons incendiées et 184 habitants sans abri au matin du 14 août . C’est pour transmettre cette histoire et l’ancrer dans la mémoire locale que l’association « Les Passeurs de mémoire » vous présenteront un livre rassemblant tous les témoignages et la matière historique sur ce drame, ainsi qu’un site internet.

Cette journée se terminera par un concert de Christian Champagne en l’église saint-Aubin de Tourouvre.

Programme définitif à venir

RDV à 17h Place du Paty, à 18h aux Muséales, à 20h30 concert en l’église Saint-Aubin

Début : 2024-06-29 17:00:00

TOUROUVRE Les Muséales de Tourouvre / Place du Paty / Eglise saint Aubin

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

