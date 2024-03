Lancement de la BD Retour au Normandy Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, samedi 23 mars 2024.

Lancement de la BD Retour au Normandy Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

A l’occasion du lancement de la bande dessinée « Retour au Normandy », la bibliothèque Oscar Niemeyer met à l’honneur ce lieu emblématique du Havre.

Au programme

– Découvrez les secrets du Normandy et les coulisses de la bande dessinée lors d’une conférence par les auteurs Jessy Spahija et Matthieu Teulé.

– Rencontrez pour des dédicaces, les dessinateurs Josemaria Casanovas, François R., Charlie Adlard, Jérôme et Geoffo et Boris Mirroir.

– Écoutez l’artiste Nino Gotfunk jouer en live sa reprise du titre « Blue Moon », sorti en 1934, date de l’ouverture du Normandy.

« Retour au Normandy » est un album de 84 pages dans lequel trois héros sont plongés dans une aventure fantastique qui retrace l’histoire du Normandy, depuis son inauguration en 1934 jusqu’à sa réouverture à venir, en passant par sa réquisition par les nazis sous l’occupation (éditée par la maison Édifice).

Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie biblio-niemeyer@lehavre.fr

L’événement Lancement de la BD Retour au Normandy Le Havre a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie