Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mercredi 20 octobre à 18:00

En 2015, le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts d’Ajaccio et l’Institut national d’histoire de l’art ont lancé un programme de recherche sur les collections formées par le cardinal Fesch, puis vendues ou dispersées par ses héritiers dans toute l’Europe après la mort du prélat, en dehors du noyau de 1 000 tableaux environ légués à la Ville d’Ajaccio et des 500 autres distribués en Corse par Joseph Bonaparte. L’étude de la collection de l’oncle de Napoléon, dispersée à travers le monde entier, dans les plus grandes institutions muséales, en mains privées ou encore sur le marché, en constitue ainsi le socle d’une connaissance plus précise et fournit un éclairage inédit sur l’histoire de l’art, l’histoire du goût, l’histoire du collectionnisme. Les résultats de ce programme de recherche seront présentés à l’occasion de leur mise en ligne ainsi que les recherches menées par Carole Blumenfeld dans les archives autour de l’histoire de la collection Fesch. **En partenariat avec le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts, Ajaccio.** **Comité scientifique** Philippe Costamagna (Palais Fesch – musée des Beaux-Arts, Ajaccio), Matteo Gianeselli (musée national de la Renaissance – château d’Écouen) **Intervenants** Carole Blumenfeld (historienne de l’art), Philippe Costamagna (Palais Fesch – musée des Beaux-Arts, Ajaccio), Matteo Gianeselli (musée national de la Renaissance – château d’Écouen), Pierre-Yves Laborde (INHA), Bastien Lopez (historien de l’art) **Programme de recherche** « Les collections du cardinal Fesch, histoire, inventaire, historiques » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art) _______ **Informations pratiques** Mercredi 20 octobre 18h-20h INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari _______ Sandro BOTTICELLI, _Vierge à l’Enfant soutenu par un ange sous une guirlande_, XVe siècle, 112 x 74 cm, tempera sur bois, Ajaccio, Palais Fesch, musée des Beaux-Arts © RMN-Grand Palais / Gérard Blot

