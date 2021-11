Lancement de la 4ème promo de HUA ! French Event Booster, 25 novembre 2021, Paris.

Ce dispositif est soutenu par la Ville de Paris, le Groupe Macif et la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi, et compte plus de quinze membres au sein de son jury. Venez découvrir les solutions le Jeudi 25 novembre au French Event Booster, la plateforme d’innovation des acteurs de l’événementiel, dans ses locaux au Parc des expositions à partir de 13h30 et jusqu’à 17h30. Au programme, trois temps forts : 13h30 – Introduction : en présence de Jacques Galvani, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, ses ambassadeurs, Nantenin Keita championne paralympique sur 400 mètres, Yvan Wouandji Kepmegni, Jeux paralympiques en cécifoot (2012 et 2021) et Loïc Dosseur, Directeur de Paris&Co. A 14h, c’est parti pour deux rounds d’immersion dans la TECH au service du HANDICAP en présence des innovateurs de la nouvelle promotion. Ils vous racontent pourquoi ils ont eu envie d’agir et de quel état des lieux ils sont partis pour développer leur proposition de valeur. Nous pourrons échangeons avec le public et découvrir en LIVE leurs solutions. • 14h – 15h / Première séquence de démonstration (programme à venir) 15h – 15h15 / PAUSE ☕ • 15h15 – 16h15 / Deuxième séquence de démonstration (programme à venir) • 16h30 / Parcours libre pour :  découvrir les démonstrations de startups handitech  participer à un atelier d’accessibilité numérique  networker autour d’une collation

Gratuit, sur inscription

HUA !(Handic’Up Access) présente sa nouvelle promotion de 10 startups proposant des solutions innovantes en faveur des personnes en situation de handicap et de l’accessibilité pour tous.

French Event Booster Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris Paris Quartier Saint-Lambert



