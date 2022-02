Lancement de la 3ème édition du Parcours “Valorisation de projets de recherche innovants” En ligne / online, 17 mars 2022, Paris.

Lancement de la 3ème édition du Parcours “Valorisation de projets de recherche innovants”

En ligne / online, le jeudi 17 mars à 09:30

**Vous êtes doctorant ou personnel administratif de l’Université Paris-Saclay et vous souhaitez tout savoir sur la valorisation d’un projet de recherche innovant ?** **Inscrivez-vous dès à présent au parcours de formation “Valorisation de projets de recherche innovants : du concept au marché”.** Organisé par la DIREV, ce parcours de formation a pour ambition de transmettre aux doctorants et personnels de l’Université, les compétences clés afin qu’ils puissent valoriser des résultats de recherche, c’est à dire accompagner un projet depuis le laboratoire jusqu’à la mise sur le marché d’un produit ou d’un service innovant. Le parcours complet se déroule **de mars à juin 2022** (3 jours par mois, soit **12 modules**). A chaque session, les participants auront l’opportunité de mettre en pratique les notions et compétences développées au cours de la journée (sous forme de quizz, d’ateliers, jeux de rôle…). Les modules seront animés par des chargés d’affaires valorisation et des juristes de l’Université Paris-Saclay, des enseignants-chercheurs en droit du numérique, des experts (en projets européens, en intelligence économique, en leadership…) et par des collaborateurs de la SATT Paris-Saclay, du Design Spot et d’IncubAlliance. **Intitulés des modules du parcours :** * **Module 1** : jeudi 17 mars 2022 « Introduction à la valorisation de la recherche » * **Module 2** : vendredi 18 mars 2022 « Propriété intellectuelle (PI) » * **Module 3** : lundi 21 mars 2022 « Les aspects numériques de la PI » * **Module 4** : mercredi 13 avril 2022 « Marketing de l’innovation » * **Module 5** : jeudi 14 avril 2022 « Partenariats et organisation contractuelle » * **Module 6** : vendredi 15 avril 2022 « Transfert de technologie » * **Module 7** : jeudi 12 mai 2022 « Management de projets » * **Module 8** : vendredi 13 mai 2022 « Les bases de la négociation » * **Module 9** : mercredi 18 mai 2022 « Développez vos intelligences » * **Module 10** : mercredi 15 juin 2022 « Communiquer et agir en leader » * **Module 11** : jeudi 16 juin 2022 « Sensibilisation au design » * **Module 12** : vendredi 17 juin 2022 « Création d’entreprise » **Plus d’informations :** [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/parcours-valorisation-de-projets-de-recherche-innovants-du-concept-au-marche](https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/parcours-valorisation-de-projets-de-recherche-innovants-du-concept-au-marche)](https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/parcours-valorisation-de-projets-de-recherche-innovants-du-concept-au-marche) Les places sont limitées à 30 participants par module. **Date limite d’inscription : le 10 mars 2022.** **Pour s’inscrire :** **- Pour les doctorants :** [**Via la plateforme ADUM**](https://www.adum.fr/psaclay/formations) **(Parcours « Valorisation et accompagnement de la recherche »).** **- Pour les personnels :** **Vous êtes personnel administratif, vous pouvez vous inscrire en ligne grâce au lien ci-dessous :** [**Inscription formation – Agents Paris Saclay**](https://inscription-formations.universite-paris-saclay.fr/connexion.php?cas) **Seules les demandes ayant fait l’objet d’une acceptation par le responsable hiérarchique feront l’objet d’une inscription.**

Via ADUM (doctorants) ou via une inscription prévue pour les personnels administratifs.

La Direction de la recherche et de la Valorisation (DIREV), la direction de la formation continue et la Maison du Doctorat de l’Université, lancent la 3ème édition du Parcours Valorisation.

